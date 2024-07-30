«Локомотив» — «Ростов»: прогноз Романа Гутцайта на игру Кубка России 30 июля

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Ростов».

Ставка: обе забьют за 1.69.

«В Кубке России «Локомотив» дома будет принимать футбольный клуб «Ростов». «Локомотив» в первых турах показал, что эта команда ещё совершенно точно не является сбалансированной. «Локомотив» и забивает немало, но и пропускает в каждом матче, при этом пропускает по несколько мячей. Два гола от «Акрона» и три гола от московского «Динамо». Это, конечно, многовато для команды, которая хочет претендовать на победу в каком-нибудь из турниров.

«Ростов» в 1-м туре против ЦСКА у себя дома сыграл вничью 0:0. И это было скорее удивительно, чем закономерно. Именно потому, что «Ростов» обычно при Карпине создаёт достаточно моментов у ворот соперника, но и допускает тоже немало. Поэтому мне кажется, что «Ростов» в целом по ходу нынешнего сезона скорее будет командой результативной, чем тем клубом, который играет часто 0:0.

Даже несмотря на то, что вполне возможны изменения в стартовых составах команд, поскольку это Кубок, а не чемпионат России, мне кажется, что игра между «Локомотивом» и «Ростовом» может оказаться вполне результативной. Я вижу основания для того, чтобы предположить голы со стороны обеих команд. «Локомотив» будет играть дома, «Локомотив» забивает в каждом матче после начала нового сезона, и «Ростов» тоже должен быть такой командой, поэтому думаю, что в этой встрече обе команды забьют — это самый правильный вариант», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».