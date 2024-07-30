«Локомотив» — «Ростов»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Ростов».

Ставка: ничья за 3.58.

«Один из самых интересных матчей вторника. Железнодорожники в первых двух турах набрали три очка и продемонстрировали неоднозначную игру. Матч с «Акроном» получился результативным, в первом тайме москвичи должны были забивать больше двух мячей, но страдала реализация. Однако именно «Локомотив» вырвал победу. Героем встречи стал Воробьёв, отличившийся на 79-й минуте. Лично для Дмитрия старт чемпионата точно удался, во 2-м туре он забил в игре с «Динамо», но набрать очки не получилось, поражение 1:3.

«Ростов» после двух матчей находится выше «Локомотива». Ничья с ЦСКА получилась унылой, у команды Карпина было преимущество по владению, но реализовать свои моменты не вышло. Зато в игре с «Крыльями» у них получалось многое — победа 3:1. На данный момент жёлто-синие располагаются на четвёртой строчке, уступая ЦСКА лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. В Кубке оба тренера наверняка прибегнут к ротации, поэтому предположить окончательный расклад сложно. Попробуем рискнуть — ничья в основное время», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».