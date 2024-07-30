«Зенит» — «Факел»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России в Санкт-Петербурге

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Зенит» — «Факел».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-2) за 2.54.

«Зенит» сыграет с «Факелом» в 1-м туре Кубка России. Тут, конечно, никаких шансов у воронежцев нет. Питерцы находятся в сумасшедшей форме и соперника в этом матче просто не заметят.

Причём у «Факела» было бы мало шансов, даже если бы он был в неплохой форме. Но вот только «огнеопасные» уступили в обоих первых турах РПЛ. В матче с «Динамо» у них действительно шансов почти не было — слабая игра всю встречу. Причём команда Лички в конце первого тайма осталась на поле вдесятером, но подопечные Черевченко этим не воспользовались.

Во 2-м туре уже сам «Факел» остался на поле вдесятером в середине встречи. Слишком жёстко играла команда, много фолила. До удаления игра была примерно равной, воронежцы на своём новом стадионе даже много шансов имели. Но во второй половине у них уже ничего не получалось — «Акрон» без проблем забил два и выиграл.

И вот с такими результатами «Факел» подходит к игре с «Зенитом». Команда Семака идёт на серии побед из трёх матчей, в каждом из которых ещё и забивала по четыре мяча. Да, есть вопросы по будущему Клаудиньо и Вендела сейчас. Но такое ощущение, что и без них сине-бело-голубые будут доминировать в РПЛ, разве что будут забивать не по четыре мяча, а по два-три. В этом сезоне уже успели пострадать от «Зенита» «Краснодар», «Крылья Советов» и «Рубин».

Единственное, что тут может помочь «Факелу», — это только 1-й тур Кубка России. Возможно, питерцы не будут особо мотивированы. Однако тренерский штаб может выпустить на поле резервистов, чтобы сохранить силы основы на РПЛ. В этом случае у воронежцев снова шансов почти нет — молодые игроки будут стараться показать себя. Все понимают, что даже второй состав «Зенита» сейчас очень сильный.

Так что я уверен в разгромной победе сине-бело-голубых в любом случае. На это и поставлю — фора (-2) мяча на «Зенит», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».