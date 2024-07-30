БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — «Факел»: прогноз Павла Погребняка на матч Кубка России в Санкт-Петербурге

«Зенит» — «Факел»: прогноз Павла Погребняка на матч Кубка России в Санкт-Петербурге
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Факел».

Ставка: победа «Зенита» в первом тайме за 1.75.

«Зениту» в этом году исполнится 100 лет, и Кубок России — это одна из задач на этот сезон.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» — фаворит в своей группе, но очевидно, что будет ротация состава, однако у «Факела» нет игроков подобного уровня. За последние два тура «Зенит» забил восемь голов и не пропустил. Начало сезона просто фееричное.

«Факел» проиграл первые два матча в РПЛ. Команда не выглядит на все сто, и победить будет практически нереально. Испытание для воронежцев будет очень сложное. Предвкушаю яркий матч. Думаю, что «Зенит» возьмётся за дело с первых минут. Мой прогноз — победа «Зенита» в первом тайме», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Зенит» — «Факел». Сине-бело-голубые неуязвимы
«Зенит» — «Факел». Сине-бело-голубые неуязвимы
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android