«Зенит» — «Факел»: прогноз Павла Погребняка на матч Кубка России в Санкт-Петербурге

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Факел».

Ставка: победа «Зенита» в первом тайме за 1.75.

«Зениту» в этом году исполнится 100 лет, и Кубок России — это одна из задач на этот сезон.

«Зенит» — фаворит в своей группе, но очевидно, что будет ротация состава, однако у «Факела» нет игроков подобного уровня. За последние два тура «Зенит» забил восемь голов и не пропустил. Начало сезона просто фееричное.

«Факел» проиграл первые два матча в РПЛ. Команда не выглядит на все сто, и победить будет практически нереально. Испытание для воронежцев будет очень сложное. Предвкушаю яркий матч. Думаю, что «Зенит» возьмётся за дело с первых минут. Мой прогноз — победа «Зенита» в первом тайме», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».