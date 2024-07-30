«Зенит» — «Факел»: прогноз Семёна Зигаева на игру группового этапа Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Факел».

Ставка: победа «Зенита» и индивидуальный тотал больше 2,5 за 2.40.

«Зенит» находится в прекрасной форме, три победы на старте! В Суперкубке борьбу петербуржцам попытался навязать «Краснодар», итог — 4:2. В 1-м туре сине-бело-голубые без проблем одолели «Крылья Советов». Да, к обороне могли возникнуть проблемы, соперник создал достаточно много, но атакующие порывы с лихвой компенсировали неуверенность в защите. Матч 2-го тура также не стал сложным, хотя выезд в Казань никогда не бывает простым. «Рубин» за всю игру нанёс лишь два удара в створ, «Зенит» же был неумолим. Вторая подряд победа 4:0, авторами забитых голов стали Максим Глушенков, Матео Кассьерра, Педро и Вильсон Изидор.

«Факел» на старте производит удручающее впечатление. Если поражение от «Динамо» со счётом 1:3 ещё можно списать на разницу в классе, то игра с «Акроном» изначально рассматривалась как бой примерно равных соперников. В первом тайме игра и была примерно равная, ровно до того момента, пока Евгений Марков не получил прямое удаление. После этого преимущество «Акрона» было подавляющим. Как итог — два забитых мяча, которые «Факелу» перекрыть было просто нечем. Два поражения на старте и 14-е место — не тот результат, на который надеялись болельщики.

«Зенит» даже резервным составом должен без проблем обыгрывать воронежцев. Победа «Зенита» и индивидуальный тотал больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».