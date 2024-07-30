«Рубин» — «Акрон»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России в Казани

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Рубин» — «Акрон».

Ставка: обе забьют за 1.86.

«Казанцы неоднозначно стартовали в РПЛ, 1-й тур получился удачным. Игра с «Пари НН» получилась крайне результативной, уже на первых минутах счёт открыли нижегородцы, «Рубин это ничуть не смутило. До перерыва они забили трижды, отличились Мирлинд Даку, Александр Зотов и Валентин Вада. Во втором тайме «Пари НН» смог отыграть один мяч, но на большее их не хватило. Казанцы же в концовке ещё раз поразили ворота соперника, итоговая победа — 4:2. 1-й тур получился совершенно противоположным по результату, тут уже их соперник забил четыре раза. «Рубин» ничего не смог противопоставить «Зениту» и дважды пропустил в первом тайме, дважды — во втором.

«Акрон» — одно из главных открытий первых двух туров. Команда Заурбека Тедеева устроила настоящую перестрелку с «Локомотивом», правда, преуспеть в ней не получилось, поражение 2:3. Зато во втором матче команда из Тольятти уже взяла своё. Игра с «Факелом» в первом тайме получалась равной, всё поменяло удаление Маркова. После этого воронежцы резко просели в активности, у «Акрона, наоборот, получалось многое, итогом стала победа со счётом 2:0. Обе команды играют в атакующий футбол и немного безрассудны в обороне, в первых матчах Кубка ответственности за результат меньше, поэтому тренеры могут экспериментировать. Ставка: обе забьют», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».