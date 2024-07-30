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Доминикана — Узбекистан: прогноз Дарьи Мироновой на матч футбольного турнира ОИ-2024

Доминикана — Узбекистан: прогноз Дарьи Мироновой на матч футбольного турнира ОИ-2024
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Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч футбольного турнира Олимпиады Доминиканская Республика — Узбекистан.

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Встреча аутсайдеров группы С может стать интересным событием. Оба оппонента в поиске своей первой олимпийской победы. Доминикана совершила сенсацию в субботу, забив свой первый в олимпийской истории гол, ещё и испанцам. У сборной есть одно очко благодаря ничьей 0:0 с Египтом, разница по голам 1:3.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 3-й тур
30 июля 2024, вторник. 16:00 МСК
Доминиканская Республика U23
Не начался
Узбекистан U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Узбекистану уже ничего не поможет, но спортивный азарт и принципы никуда не делись. У команды нет очков после двух матчей, разница по голам тоже 1:3. Гол против Испании пока что единственный положительный момент на турнире.

Узбекистан будет рассчитывать на уверенную игру в центре поля и продавливать защиту доминиканцев. Если приглядеться, у команд очень схожие проблемы. Одна команда — с мотивацией, другая будет отстаивать свою честь, поэтому обе забьют», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

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