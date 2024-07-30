США — Гвинея: прогноз Дарьи Мироновой на игру группового турнира ОИ-2024

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ОИ-2024 США — Гвинея.

Ставка: победа США за 1.55.

«Американцы вторые в группе А с тремя очками в двух матчах и разницей по голам 4:4. Положение шаткое, но лучше, чем у оппонента. Представители Гвинеи под ударом вылета, замыкают группу без очков и с разницей по голам 1:3. Фаворит встречи, даже после тяжёлого старта турнира против французов (0:3), очевиден и может обеспечить себе выход из группы победой в этой встрече. В предыдущем матче против Новой Зеландии американцы забили три мяча в первой половине.

Вряд ли это будет яркий матч. Гвинее для шанса на выход из группы нужно не просто побеждать, а делать это с преимуществом минимум в два гола. Сложно представить, чтобы сборная США так развалилась. Слишком много на кону. Американцы могут позволить себе ничью и выход в плей-офф, если проиграет или сыграет вничью Новая Зеландия. К чему такие сложности?! Вывод один — американцам нужно идти дальше», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».