Израиль — Япония: прогноз Дарьи Мироновой на игру 3-го тура Олимпиады

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч Олимпиады Израиль — Япония.

Ставка: Япония не проиграет за 1.25.

«Национальная черта японцев — терпение. Азиаты обыграли Парагвай 5:0 и Мали 1:0. Команда не только усердно работает над созданием моментов, но и имеет солидную оборону. У состава есть глубина и здоровые ребята.

Израиль сыграл вничью с Мали 1:1 и уступил Парагваю 2:4. Все мячи на турнире израильтяне забивали во втором тайме и лишь один из пяти пропустили в первом. Лидеры сборной должны взять на себя больше обязательств, если планируют выиграть этот матч. Сделать по одному голу и удару — недостаточно для такого уровня. Пока неизвестно, сыграет ли Став Лемкин, отметившийся голевой передачей в предыдущем матче. Япония играет целостно, как механизм, потому и пойдёт дальше», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».