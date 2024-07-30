«Локомотив» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России 30 июля

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Ростов» в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Одна из самых интересных игр кубкового турнира на групповой стадии пройдет в Москве: «Локомотив» будет принимать «Ростов». Эти команды играли и в прошлом сезоне друг с другом в Кубке, и вообще друг друга прекрасно знают. Как правило, матчи получаются достаточно результативными.

Сейчас «Ростов» очень хорошо готов, очень хорошо бежит, и «Локомотив» прилично выглядит, даже несмотря на поражение в матче с «Динамо». «Локомотив» мог и всё развернуть в свою сторону, если бы реализовывал моменты в начале второго тайма. Поэтому жду хорошей, яркой игры.

В этой группе B также ещё «Химки» и «Оренбург». Есть возможность по Пути РПЛ и «Ростову», и «Локомотиву» пройти дальше.

Весёлый матч жду. Как правило, команды обмениваются забитыми мячами, при этом часто достаточно играют друг с другом. Поэтому мой прогноз – «обе забьют» за нормальный коэффициент 1.7. Можно подумать и взять комбо-вариант – «обе забьют и тотал больше 2.5», здесь коэффициент уже повыше. Ну и я бы здесь предпочтения кому-то не отдавал, потому что может качнуться как в одну, так и в другую сторону. «Обе забьют» и «обе забьют и тотал больше 2.5» — вполне жизнеспособные предложения именно на эту встречу», — приводит слова Генича «РБ Спорт».