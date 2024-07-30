«Рубин» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на матч Пути РПЛ Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» – «Акрон» в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Рубина» за 1.88.

«Недолгая пауза была, и переключаемся с чемпионата России на Кубок России. Стартует групповой турнир. И начинаем с матча группы D: в Казани «Рубин» будет принимать «Акрон».

Тольяттинскую команду поздравляем с первой победой в высшем российском дивизионе, абсолютно по делу был обыгран «Факел». Этим командам совсем скоро играть ещё матч и Кубка России, потому что они в одной группе D. Помимо «Рубина», «Акрона» и «Факела», там также обладатель Кубка и чемпион «Зенит». Здесь мало кто сомневается, что из группы точно выйдет «Зенит» — по Пути РПЛ. Ну и вот за вторую строчку пойдёт достаточно серьёзная борьба.

«Рубин» здесь выглядит небольшим фаворитом. Но чтобы этот фаворитизм подтверждать, надо обязательно в домашних встречах, особенно против «Факела» и «Акрона», набирать очки и выигрывать. После 0:4 с «Зенитом», конечно, «Рубин» будет обозлён, и мы прекрасно понимаем, что Рашид Рахимов всегда находится под определённым давлением в Казани, поэтому каждая игра здесь чрезвычайно важна. И недооценивать игру против «Акрона» в Кубке тоже не стоит.

Разумеется, будет ротация, будут какие-то корректировочки по составу. Но я думаю, что у «Рубина» стоит задача обязательно выиграть в этом домашнем матче у «Акрона». Поэтому «Рубин» со всей серьёзностью отнесётся к этой встрече. Я думаю, что свой класс он подтвердит. Мой прогноз – победа казанцев за 1.88», — приводит слова Генича «РБ Спорт».