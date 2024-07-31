«Химки» — «Оренбург»: коэффициенты и ставки на матч Кубка России

31 июля в Химках состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ «Химки» — «Оренбург». Начало игры запланировано на 16:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-чёрных можно с коэффициентом 2.35. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2350 рублей.

Успех оренбуржцев оценён в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Аналитики уверены, что матч Кубка России «Химки» — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08.

Если забьют футболисты «Химок», сыграет коэффициент 1.20. Гол в исполнении «Оренбурга» доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.