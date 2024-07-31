«Химки» — «Оренбург»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Кубка России «Химки» — «Оренбург».

Ставка: «Оренбург» победит за 3.10.

Красно-чёрные начали новый сезон в Российской Премьер-Лиге. Они заслужили это, выиграв Первую лигу. Вот только руководство решило, что дальше команда пойдёт без Андрея Талалаева. В итоге был приглашён на должность главного тренера испанец Франк Артига.

Пока результаты неутешительные. В матче 1-го тура РПЛ «Химки» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), а в минувшей встрече проиграли «Спартаку» со счётом 1:3. Красно-белым подопечные Франка Артиги уступили по всем показателям.

«Оренбург» покажет настоящий уровень «Химок» и Франка Артиги. Команда начала сезон хорошо. Всё благодаря Давиду Деограсии, которого было решено сохранить на посту главного тренера. В межсезонье он проделал отличную работу, сработался с новичками и с ходу сотворил сенсацию в РПЛ.

Оренбуржцы в матче 1-го тура победили «Спартак» со счётом 2:0. Они были быстрее, умело находили свободное пространство в зоне красно-белых и не только. «Горожане» нанесли более чем в два раза больше ударов по воротам и в створ. В последней встрече подопечные Деограсии сыграли вничью с «Ахматом» (0:0). Силы команд действительно были равны, но жаль, что отсутствовали голы.

Расстановка сил предельно понятная. У «Химок» есть много проблемных мест, а у «Оренбурга» всё ладится. Более того, команда проводит хорошую трансферную компанию. На днях был приобретён защитник «Галатасарая» Казымджан Караташ. Если «горожане» так уверенно играли со «Спартаком», который обыграл красно-чёрных, то чего от них ждать в предстоящей встрече? Конечно же, победы с коэффициентом 3.10.