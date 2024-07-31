«Спартак» — «Динамо»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

У «Спартака» есть хороший потенциал для роста и прогресса. Необходимо только дождаться, когда адаптируется Станкович и будет отлажена качественная игра в защите.

«Динамо» смотрится собранно и конкурентоспособно. Единственное — в обоих матчах нового сезона бело-голубые пропустили и у Лунёва было немало работы. Значит, оборону ещё хорошо бы подлатать. Так или иначе, ожидается яркое дерби с изобилием голов.

Предлагаем заключить пари на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, с коэффициентом 1.90. 6 из 11 последних официальных очных встреч закончились именно так. Впрочем, это не показатель. Более важна игра команд в текущем сезоне и вводные данные, с которыми они подходят к грядущему матчу.