Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Кубка России «Локомотив» — «Ростов»

30 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России (Путь РПЛ) «Локомотив» — «Ростов». Начало игры — в 18:30 мск. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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На старте сезона «Локомотив» смотрится очень прилично. Болельщики счастливы. Железнодорожники показывают остроатакующий футбол. У них есть огромный потенциал для роста, который предстоит раскрыть Михаилу Галактионову.

Сначала подопечные Михаила Галактионова победили «Акрон» (3:2), а затем уступили «Динамо» (1:3). Счёт встречи с бело-голубыми незакономерен. Железнодорожники создали уйму моментов. Высоким прессингом и высоким темпом они вынуждали соперника допускать ошибки.

«Ростов» начал сезон даже более здорово, чем «Локомотив». Жёлто-синие сыграли вничью с ЦСКА (0:0) и победили «Крылья Советов» (3:1). Они показали приличный уровень футбола.

Во встрече с армейцами подопечные Валерия Карпина досадно потеряли очки. Они смотрелись лучше соперника. У ростовчан намного удачнее получалось конструировать атаки, выходить из обороны и создавать остроту. Где-то им немного не хватило везения, а местами хорошо сыграли защитники ЦСКА и Игорь Акинфеев.

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