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Букмекеры предсказали точный счёт матча «Спартак» — «Динамо»

Букмекеры предсказали точный счёт матча «Спартак» — «Динамо»
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31 июля на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Спартак» — «Динамо». Начало игры намечено на 18:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 2.30. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 2300 рублей.

Победа бело-голубых оценена в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Аналитики считают, что матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28.

Если забьют футболисты «Спартака», сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (6.70). На победу «Спартака» со счётом 2:1 дают 8.90, ничья 2:2 идёт за 8.60.

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