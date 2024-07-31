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«Ахмат» — «Пари НН»: эксперты назвали фаворита матча Кубка России

«Ахмат» — «Пари НН»: эксперты назвали фаворита матча Кубка России
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31 июля на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Ахмат» — «Пари НН». Начало игры запланировано на 21:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грозненцев можно с коэффициентом 1.78. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1780 рублей. Успех нижегородцев оценён в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Аналитики сомневаются, что матч Кубка России «Ахмат» — «Пари НН» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.93.

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