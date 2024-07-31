«Ахмат» — «Пари НН»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка России «Ахмат» — «Пари НН».

Ставка: «Ахмат» победит и тотал больше 1.5 мяча за 2.23.

В первых двух матчах нового сезона нижегородцы ударили в грязь лицом. В обороне у них образовался проходной двор. «Пари НН» проиграл «Рубину» со счётом 2:4 и ЦСКА, который пока что не нашёл своей игры при Марко Николиче — 0:3. Его защитники ошибаются непозволительно много.

Саша Илич ещё толком не поработал в клубе из Нижнего Новгорода, но уже начали ходить слухи о его отставке. Руководство «Пари НН» заявило, что эта информация не соответствует действительности. Однако если так и дальше продолжится, увольнение серба долго себя ждать не заставит.

Поставить на победу «Ахмата» в матче с «Пари НН» и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23. Наставники обеих команд наверняка прибегнут к экспериментам, но даже свежая кровь вряд ли поможет нижегородцам взбодриться и прийти в себя.

У грозненцев отличная атмосфера в раздевалке, а также имеется чёткое представление, как выполнять установки главного тренера. У нижегородцев есть только полное отчаяние. Это опасное оружие, но весьма ненадёжное. Один пропущенный мяч, и команда может «поплыть».