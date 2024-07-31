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«Краснодар» — ЦСКА: прогноз на матч Кубка России

«Краснодар» — ЦСКА: прогноз на матч Кубка России
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.16.

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«Краснодар» ещё с прошлого сезона сохранил нестабильность. Многое из того, что приносило плоды, больше не работает. Чёрно-зелёные выглядят очень уязвимо. У ЦСКА тоже немногое получается, но его выгодно отличает цепкость за мяч и результат. Не стоит ждать, что армейцы покажут лучшую игру. Однако увеличить шансы на выход в плей-офф Кубка России они даже в таком виде способны.

В коем-то веке у армейцев нет важных кадровых потерь. Все ведущие защитники в составе, и вратарская бригада, включая живую легенду — Игоря Акинфеева, в полном порядке. Даже на сборах в Братском кубке красно-синие не пропустили. Они разгромили ОФК (4:0) и «Партизан» (3:0).

Марко Николичу многое нужно исправлять в рисунке и содержании игры ЦСКА, но по настрою к его подопечным не придраться. Что же касается разноса Мурада Мусаева, то далеко не факт, что он поможет. Предлагаем заключить пари на то, что сыграет Х2 + ТМ 3.5 мяча за 2.16.

Четыре из шести последних очных встреч закончились именно так. В двух других краснодарцы выиграли с минимальным счётом дома. В грядущем матче у «быков» также будет некоторое преимущество в виде поддержки родных болельщиков, но что-то подсказывает, что она не поможет.

У чёрно-зелёных многое стало хуже после того, как случилось увольнение Владимира Ивича и возвращение Мурада Мусаева. Ожидалось, что тренер сумеет вдохновить краснодарцев, но вместо эмоционального подъёма наблюдается упадок.

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