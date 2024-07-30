«Спартак» — «Динамо»: ставки и коэффициенты на матч Кубка России

31 июля на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Спартак» — «Динамо». Начало игры намечено на 18:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 2.30. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 2300 рублей.

Победа бело-голубых оценена в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Аналитики считают, что матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28.

Если забьют футболисты «Спартака», сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.