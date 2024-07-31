«Ливерпуль» — «Арсенал»: коэффициенты букмекеров на матч

1 августа на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США) состоится товарищеский матч «Ливерпуль» — «Арсенал». Начало игры запланировано на 2:30 мск.

Эксперты затрудняются с выбором фаворита, выставляя на соперников абсолютно одинаковые котировки. Они предлагают поставить на победу «Ливерпуля» или «Арсенала» с коэффициентом 2.60. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

При этом букмекеры считают, что встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.76. Тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59. Если хотя бы одна из команд не сумеет отличиться, зайдёт коэффициент 2.35.

Заключить пари на гол в каждом тайме предлагается с коэффициентом 1.60.