«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз на матч 1 августа

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на товарищеский матч «Ливерпуль» — «Арсенал»

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.94.

Мерсисайдцам нужно привыкать к новому тренеру. Как минимум в товарищеской встрече с «Бетисом» у Арне Слота получилось добиться хорошего результата. «Красные» выиграли со счётом 1:0. Автором единственного мяча стал Доминик Собослаи. А передачу ему выдал Салах.

Уже по этому матчу был заметен новый тактический подход. Единственная плохая новость – «Ливерпуль» пока не подписал контракт ни с одним из новичков. Арне Слот отшучивается, что все будут удивлены, если никто не придёт в команду летом. Как раз встреча с «Арсеналом» должна показать, а нужны ли вообще мерсисайдцам усиления.

В прошлом сезоне «канониры» второй раз подряд до последнего вели борьбу за победу в АПЛ. Первый товарищеский матч получился для «канониров» не совсем удачным. Они сыграли вничью с «Борнмутом» со счётом 1:1 в основное время, но выиграли серию пенальти – 5:4. Зато в последней контрольной встрече «Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» (2:1). Это уже интересно.

После того как Габриэл Жезус сравнял счёт во встрече с «красными дьяволами», долгое время держалось равновесие. Победный мяч был забит лишь на 81-й минуте благодаря точному удару Мартинелли. Теперь «канониров» ждёт куда более сложная проверка на прочность. В отличие от «Ливерпуля», Микель Артета получил усиление. «Арсенал» выкупил контракт с вратарём Давидом Райей и подписал центрального защитника Риккардо Калафьори.

Наверняка будут ошибки в защите, но именно это сделает встречу результативной. Многие футболисты «Арсенала» и «Ливерпуля» всё ещё отсутствуют из-за участия в международных турнирах за свои сборные. Особенно это касается линий обороны. Поэтому неплохо смотрится ставка на «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 1.94.