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Букмекеры предсказали точный счёт матча «Краснодар» — ЦСКА

Букмекеры предсказали точный счёт матча «Краснодар» — ЦСКА
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31 июля в Краснодаре состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Краснодар» — ЦСКА. Начало игры запланировано на 21:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 2.42. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2420 рублей. Успех москвичей оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Аналитики сомневаются, что матч Кубка России «Краснодар» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97.

Если забьют футболисты «Краснодара», сыграет коэффициент 1.26. Гол в исполнении ЦСКА доступен с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.72.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (5.90). На победу «Краснодара» 1:0 дают 8.50, точный счёт 1:0 в пользу ЦСКА доступен за 8.80.

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