«Химки» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» – «Оренбург» в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.75.

«В группе B «Химки» сыграют с «Оренбургом». Здесь должен быть весёлый футбол. Лукас Вера против своей бывшей команды. «Оренбург» на старте пока не пропускает — ни от «Ахмата», ни от московского «Спартака». Достаточно неплохой, сбалансированный футбол «Оренбург» показывает, но то было дома. Победа абсолютно заслуженная над «Спартаком», чуть не дожали «Ахмат», 25 ударов по воротам нанесли, но подвела реализация. В общем, «Оренбург» сейчас, даже несмотря на потерю некоторых основных футболистов, в частности, капитана Воробьёва и того же Веры, выглядит очень прилично.

«Химкам» с Франком Артигой сейчас, конечно же, необходимо почувствовать уверенность. Пока и не выиграли у махачкалинского «Динамо», заслуженно проиграли московскому «Спартаку». Это всё не в копилочку позитива для подмосковного клуба.

Здесь домашний матч против хорошо атакующей команды, использующей пространство. Посмотрим, как будут действовать «Химки». Я думаю, что должен получиться весёлый футбол. При Артиге команда достаточно лихо бежит в атаку, не всегда удачно и успешно возвращается назад. Может быть, «Оренбург» этим воспользуется. Жду от матча «Химки» — «Оренбург» забитые мячи.

Мой прогноз – «тотал больше 2.5» за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».