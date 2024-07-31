«Химки» — «Оренбург»: прогноз Артёма Шмелькова на матч Пути РПЛ Кубка России

Комментатор Артём Шмельков дал прогноз на матч Кубка России «Химки» – «Оренбург».

Ставка: ТБ 3 за 2.15.

«В рамках 1-го тура нового сезона Кубка России на Пути РПЛ в Подмосковье сыграют «Химки» и «Оренбург» — этакая классика для гурманов отечественного футбола. Случайный зритель на такую игру точно не заглянет, поэтому нужны особые, изощрённые ходы для привлечения аудитории на такой праймовый кубковый матч.

«Химки», напомню, описали стремительную траекторию возвращения в РПЛ: с оглушительным треском вылетели по итогам сезона-2022/2023 и тут же вернулись в статусе второй команды Первой лиги — 2023/2024 под руководством Андрея Талалаева, что не помешало его уволить в летнем отпуске. Испанец Артига пришёл на смену совсем незадолго до начала нового сезона, поэтому ничего удивительного, что в стартовых матчах мало качества, много сумбура и ошибок. Как результат — только ничья против махачкалинского «Динамо» 1:1 (при двух своих незабитых пенальти) и поражение от «Спартака» 1:3 (при незабитом пенальти уже соперника).

За «Оренбург» было боязно после яркого взлёта при Марцеле Личке, но пришедший на смену Давид Деограсия справился вполне: оренбургский корабль точно не терпел бедствия в прошедшем сезоне. Нынешний начали вообще отлично, обыграв дома «Спартак» 2:0 при очень агрессивной игре на чужой половине поля. Во втором туре амбициям оренбуржцев не пришлось разгуляться. Они сыграли снова дома, на сей раз 0:0 с «Ахматом». Но необходимо отметить, что в обеих встречах «Оренбург» играл акцентированно в атаку. По количеству ударов — 21(!) в каждом матче — команда уверенно впереди всех в Премьер-Лиге.

Невозможно предсказать, насколько два испанца-тренера нахимичат с кубковыми составами. Но, кажется, любой их вектор не должен помешать результативному футболу: со стороны «Химок» в силу того, что матч домашний и хочется компенсации за неудачное начало сезона; со стороны «Оренбурга» из-за того, что с теми, кто позволяет, бригада Деограсии играет максимально агрессивно. Ставка: тотал больше 3», — приводит слова Шмелькова «Ставка ТВ».