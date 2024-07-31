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«Спартак» — «Динамо»: прогноз Дениса Казанского на игру Кубка России

«Спартак» — «Динамо»: прогноз Дениса Казанского на игру Кубка России
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо».

Ставка: ничья в первом тайме за 2.31.

«Большая игра пройдёт в Кубке России. Когда «Спартак» выходит против «Динамо», то там и стихи, и песни. Но пока большие и глобальные выводы сделать сложно.

К команде Лички мы привыкли, и то, что они устроили в матче с «Локомотивом», поддаётся логике, ведь мы видели, какие есть проблемы в обороне. Мы видели, какая команда в атаке, но есть нюансы по реализации.

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31 июля 2024, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
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К «Спартаку» пока привыкаем. И в предыдущей игре «Динамо», и в матче «Спартака» против «Химок» мы увидели основные события после перерыва. Мне кажется, что и Личка, и Станкович будут сосредоточены на том, чтобы минимизировать свои потери. Будет фокус на обороне. Нужно будет нейтрализовать Тюкавина.

Думаю, что в первом тайме будет ничья, а вот дальше я бы уже не полез. Мне кажется, что они будут разбираться во втором, когда уже устанут и те и другие, а пока ничья в первом тайме», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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