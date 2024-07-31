«Спартак» — «Динамо»: прогноз Эдуарда Мора на игру Пути РПЛ Кубка России

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо».

Ставка: победа «Спартака» в матче за 2.16.

«Нужно сказать, что в первых матчах Кубка России точно дадут возможность проявить себя тем футболистам, которые меньше играют. Поэтому я думаю, что и здесь у команд в составах будет очень много изменений.

Моё уважение динамовцам и работе Лички, потому что, имея такие колоссальные проблемы с составом, команда уверенно победила в двух матчах РПЛ, в каждом из которых забила по три гола. Я напомню, что из четырёх защитников играл только один в составе – это Даса, опорников не было вообще, и тем не менее обыграли такого сильного соперника, как «Локомотив». Но, с другой стороны, футболисты получили нагрузку и все, кто был в резерве у команды, уже сыграли в матче с «Локомотивом» и перед этим вышли на замену, поэтому большую ротацию динамовцы провести просто не смогут.

У «Спартака» очень большая обойма, много футболистов, которые мало выходили на поле, есть те, кто вообще не выходил. Поэтому все эти футболисты, конечно же, должны будут постараться проявить себя. Я к тому, что в этом плане «Спартак» гораздо свежее, у команды больше ресурсов и больше сил на этот матч.

Ожидаю довольно открытый футбол. Учитывая, что у «Спартака» шире обойма и команда играет дома, конечно, «Спартак» в этом матче смотрится явным фаворитом. Поэтому первый мой прогноз – победа «Спартака» в целом по матчу, включая серию пенальти», — приводит слова Мора «РБ Спорт».