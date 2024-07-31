«Спартак» — «Динамо»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка России 31 июля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо».

Ставка: победа «Спартака» за 2.19.

«Спартак» сыграет с «Динамо» в 1-м туре Кубка России 31 июля. Интересная игра, конечно, дерби. Красно-белые пока не так уверенно смотрятся в этом сезоне, но всё же я чуть больше верю в их успех.

Пока что, конечно, много вопросов есть к «Спартаку». Понятно, что тренерский штаб под руководством Станковича ещё привыкает к игрокам — работа в коллективе не налажена на 100%. Есть проблемы с формированием состава, тактикой. Из-за этого, в принципе, красно-белые уже проиграли «Оренбургу», не справившись с его высокой и активной игрой. Но вот с «Химками» «Спартак» смотрелся уже намного лучше, что, впрочем, не так удивительно — уровень соперников слишком разный. В игре с подмосковной командой подопечные Станковича уже намного увереннее действовали, забивали с разных позиций и хорошо оборонялись.

«Динамо» же пока чуть лучше выглядит на старте сезона. Об этом говорят хотя бы результаты — две победы в двух турах. Причём это были довольно уверенные виктории, ещё и не основным составом — несколько важных игроков отсутствовало, да и летом клуб покинули ветераны. Но команда Лички смотрится хорошо. Сперва она обыграла «Факел», оставшись на поле вдесятером в середине встречи — 3:1. А после этого была сложная игра с «Локомотивом», который, в общем-то, не смог оказать равного сопротивления динамовцам — 3:1.

В целом, если судить по старту сезона, то «Динамо» выглядит лучше. Но это 1-й тур Кубка. Я думаю, тренерский штаб Лички даст основному составу отдохнуть. «Спартак» же всё ещё привыкает играть под руководством Станковича — времени на отдых у него совсем нет. Так что дома, при своих фанатах, да ещё и после не самого лучшего старта в РПЛ, красно-белые будут мотивированы.

Поставлю на их успех. Разгрома, конечно, не будет. Но виктория всё же достанется «Спартаку», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».