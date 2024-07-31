«Спартак» — «Динамо»: ставка Эльвина Керимова на игру группового этапа Кубка России

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо».

Ставка: ТМ 3 за 1.85.

«Спартак» и «Динамо» встретятся в 1-м туре Кубка России. Красно-белые поменяли тренера. Деян Станкович на выходных одержал первую победу — над Химками в гостях. И это после того, как «Спартак» проиграл в 1-м туре «Оренбургу». Во втором тайме в матче с «Химками» клуб создал много моментов и мог забить очень много мячей. В общем, мы увидели хорошее качество, увидели дебют Барко, забившего красивый гол со штрафного. За «Спартаком» интересно было понаблюдать, и интересно будет понаблюдать за тем, как Станкович будет работать в Премьер-Лиге, что его команда покажет в Кубке.

Соперник серьёзный — «Динамо». Это одна из двух команд чемпионата, которая пока очков не теряла, как и «Зенит». Динамовцы обыграли сейчас «Локомотив». Но этой победы могло и не быть, если бы не крутая игра Лунёва, который, по-моему, около восьми сейвов совершил. Подопечные Лички, я думаю, остаются одними из главных претендентов на победу в чемпионате. В общем, в Кубке тоже.

Просто в Кубке другой формат, другой путь. И поэтому Кубок непредсказуемее, чем чемпионат. Но, в общем, «Динамо» как раз-таки сохранило тренера и сохранило свой костяк. Команда, мы видим, много забивает, правда, и допускает моменты. Но пока в чемпионате она идёт без поражений.

Сложно прогнозировать Кубок, потому что, я думаю, будет ротация составов и у «Спартака», и у «Динамо». В групповом этапе мы часто это видим. Мне кажется, может где-то сказаться несыгранность, если будет ротация, причём у обеих команд. Она может сказаться на конструктивной атакующей игре в плохую сторону. И плюс это такая одна большая игра для обеих команд, учитывая статус соперников, может быть, где-то они будут осторожничать. Хотя в целом, конечно, и «Спартак», и «Динамо» — это, скорее, про атакующий футбол. Но я бы взял такую ставку — общий тотал голов меньше 3 с коэффициентом 1.85», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».