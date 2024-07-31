«Ахмат» — «Пари НН»: прогноз Романа Гутцайта на игру Кубка России в Грозном

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка России «Ахмат» — «Пари НН».

Ставка: победа «Ахмата» за 1.70.

«Команды начинают участие в новом сезоне розыгрыша Кубка России по футболу матчем в Грозном, где «Ахмат» будет принимать очень неудачно стартовавших в этом чемпионате нижегородцев. Команда «Пари НН» проиграла два матча из двух на старте российского чемпионата, при этом умудрилась пропустить уже семь мячей, четыре из них от «Рубина», три от ЦСКА, и это были два домашних поражения. Как бы сразу получается, что фокус для «Пари НН» смещается на матчи российского чемпионата, а никак не на игры Кубка. Потому что уже в чемпионате ситуация непростая, её нужно выправлять и нужно основной состав пытаться задействовать именно в матчах Российской Премьер-Лиги. А в Кубке, тем более в выездной игре против «Ахмата», вполне возможна ротация и возможность проявить себя для тех футболистов, которые пока немного игрового времени получали во внутреннем первенстве.

«Ахмат» два первых тура завершил вничью — 0:0 и 1:1. При этом надо сказать, что «Ахмат» и с «Краснодаром» относительно неплохо смотрелся и в Оренбурге, на искусственном поле против очень непростого соперника, смог не проиграть. Поэтому кажется, что в домашней игре против «Пари НН» именно «Ахмат» выглядит фаворитом, который вполне может добиться победы в основное время этого матча», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».