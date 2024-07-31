«Ахмат» — «Пари НН»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России 31 июля

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Ахмат» — «Пари НН».

Ставка: победа «Ахмата» и ТБ 1.5 за 2.05.

«Команда Магомеда Адиева не лучшим образом вошла в новый сезоне. Побед нет, поражений, правда, тоже. В 1-м туре соперник был непростой — серебряный призёр прошлого чемпионата — «Краснодар». Никита Кривцов открыл счёт, но грозненцы быстро смогли отыграться, Владислав Камилов ещё до конца тайма счёт сравнял. До конца матча счёт уже не изменился, статистика ударов 12:12 подтверждает, что игра действительно была ничейной. Во второй игре «Ахмату» противостоял «Оренбург», здесь матч также получился равным, моментов было мало, так что ничья 0:0 никого удивить не должна.

«Пари НН» провалил старт чемпионата. Гостевая игра с «Рубином» поначалу складывалась неплохо, счёт удалось открыть уже на самом старте игры, правда уже через минуту последовал ответный гол. Казанцы перехватили инициативу и не отдавали её до самого конца. Итоговый счёт 2:4, победа «Рубина». Реабилитироваться перед своими болельщиками нижегородцы могли во 2-м туре, соперник, правда, также был не из простых — ЦСКА. В первом тайме у команды Саши Илича ещё получилось сдерживать оппонентов, правда, один гол ЦСКА забить всё же смог, отличился Мусаев. Во второй половине игры силы у команды закончились довольно быстро, и до конца игры армейцы успели забить ещё дважды. Нижний снова проиграл, в этот раз 0:3. «Ахмат» на старте сезона выглядит значительно более готовой командой, сложно предположить, что «Пари НН» сможет забрать очки в гостях. Победа «Ахмата» + тотал больше 1.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».