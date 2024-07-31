«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Дениса Казанского на матч Пути РПЛ Кубка России

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: гол ЦСКА во втором тайме за 1.85.

«Краснодар» у себя дома принимает ЦСКА после игры, которая заставила многих свистеть на краснодарском стадионе, я думаю, что вы видели матч с «Махачкалой». Пока к «Краснодару» огромное количество вопросов. У главного тренера достаточно опасливая тактика, хотя казалось, что всё-таки по-другому должен он играть, беря в размышление то, как «Краснодар» вообще выстраивает свою стратегию, и то, как команда играла в концовке прошлого сезона. Но пока кажется, что они дуют на воду и что оптимального баланса в команде они не нашли. В общем, огромное количество вопросов.

У ЦСКА всё, кажется, наладилось, и ничья в стартовом туре, затем крупная победа над нижегородцами, и вот Николич уже обретает форму, и уже понятно, как эта команда играет в футбол, и как она классно переключается в этих атакующих фазах, и как здорово может играть в контратаку. Думаю, что Николич в этой игре отдаст мяч сопернику, будет как раз следить за переходными зонами.

Я думаю, что ЦСКА – это команда, которая способна играть на контратаки, а «Краснодар» – команда, которая способна ошибаться. Я бы сфокусировался на втором тайме, и мне представляется, что ЦСКА действительно может использовать слабые стороны «Краснодара». На мой взгляд, сейчас пока эта слабая сторона сфокусирована в центральной зоне и полузащиты, и защиты.

Я не предположу, как закончится этот матч, но предположу, что ЦСКА во втором тайме забьёт. Поэтому тотал армейцев больше 0.5 во втором тайме очень даже в этой ситуации просматривается», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».