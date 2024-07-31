«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на встречу Кубка России

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.91.

«Букмекеры фаворитом здесь видят «Краснодар», учитывая, что команда всё-таки закончила прошлый чемпионат на втором месте, ещё и этот матч играет дома. Но честно говоря, я думаю, что этим нужно пользоваться, потому что на данный момент «Краснодар» находится в очень плохом состоянии. Без Кордобы вообще практически ничего не получается, крайние защитники ещё не подъехали. Ну и в целом под руководством Мурада Мусаева «Краснодар» становится всё хуже и хуже, я не вижу, чтобы игра футболистов была поставлена. Да, есть отдельно взятые сильные футболисты, но командной игры нет ни в обороне, ни в атаке. Я напомню, что у «Краснодара» в трёх матчах этого сезона поражение на Суперкубок против «Зенита» и две ничьих против не самых сильных команд, и это ещё «Краснодару» повезло.

Что касается ЦСКА, то команда как минимум не стала хуже после смены тренера. Структура игры и схема ЦСКА те же. Собственно говоря, единственное, что изменилось у ЦСКА, это то, что они перестали проседать в концовке, наоборот — они вместо того чтобы голы пропускать, своего соперника дожимают, забивают голы. В этом плане ЦСКА в лучшую сторону прибавил.

Учитывая, что у армейцев есть поставленная игра и исполнители, я думаю, что в этом матче ЦСКА если не явный, то фаворит. Пока у «Краснодара» ничего хорошего в игре не вижу, вся надежда у них будет именно на Кордобу. Поэтому мой прогноз – победа ЦСКА в целом в матче вместе с серией пенальти», — приводит слова Мора «РБ Спорт».