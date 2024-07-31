«Краснодар» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на матч группового турнира Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: 1:1 за 5.60.

«Краснодар» и ЦСКА встретятся, чтобы определить победителя в 1-м туре Кубка России. Впрочем, я не уверен, что мы тут увидим выигрыш одной из команд. Вероятно, пассивный футбол продемонстрируют соперники.

«Краснодар», конечно, кажется, всё ещё в летнем отпуске. Клуб не вернулся оттуда. Очень слабые выступления от команды Мусаева. Сперва в Суперкубке с «Зенитом» разгром — 2:4. После этого были ничьи с теми соперниками, с которыми «быки» должны были набирать максимум очков — 1:1 с «Ахматом» и 0:0 с «Динамо» Махачкала. Особенно, конечно, в плохом плане удивляет последний результат. Уж новичка турнира надо было обыгрывать, тем более на своём поле. Но пока игра просто не идёт у «Краснодара». Тренер не лучшим образом вернулся, летом вместо перспективных игроков взяли несколько ветеранов. Всё это вызывает вопросы, и пока непонятно, как клубу ещё и в Кубке России результат давать.

ЦСКА чуть лучше смотрится на фоне противника, конечно. Стартовал он с тяжёлого матча с «Ростовом», в котором никто проигрывать не хотел. Соперники осторожничали и в итоге ни разу и не забили — 0:0. А вот потом игра была с «Пари НН», в которой подопечные Николича уже выглядели лучше, уверенно победили 3:0. Нельзя сказать, что нижегородцы играли от обороны и ничего не созидали. Но ЦСКА грамотно оборонялся. И голы все хорошие — были и со стандартов, были и с розыгрыша. В общем, уровень армейцы свой показали.

Это 1-й тур Кубка. Я не думаю, что команды будут сильно стараться победить, особенно учитывая схему прохода в плей-офф. Поражение в первом матче турнира абсолютно ни на что не повлияет. Так что «умирать» на поле никто не будет. «Краснодару» явно нужна перезагрузка. Сейчас, возможно, основные игроки отдохнут. ЦСКА тоже вряд ли выпустит на поле весь основной состав — на выходных уже следующий тур РПЛ.

В таких условиях для меня очевидна ставка на ничью. Но выберу пари на точный счёт. Думаю, по голу они забьют друг другу и разойдутся — 1:1 с котировкой 5.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».