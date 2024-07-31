«Краснодар» — ЦСКА: ставка Эльвина Керимова на матч группового турнира Кубка России

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: победа «Краснодара» по угловым за 2.07.

«Краснодар» и ЦСКА встретятся 31 июля в 1-м туре Кубка России. Краснодарцы уже успели три официальных матча провести, даже не два. С Суперкубком России — три, и ни одной победы. В Суперкубке проиграли «Зениту», в чемпионате не смогли обыграть «Ахмат» и махачкалинское «Динамо».

«Краснодар» долго держит мяч, по проценту владения это лидер чемпионата. Но с продуктивностью большие проблемы, в созидании проблемы. Непростой стиль у «Краснодара», непростой путь, учитывая желание тренерского штаба и руководства играть в атаку и держать мяч. Так что сложностей у «Краснодара» будет много в этом сезоне, я думаю. Ну и плюс потери в составе, которые произошли в это летнее окно. Они, конечно, невосполнимые.

Так что «Краснодару» будет тяжело с ЦСКА. Армейцы с новым тренером — с Марком Николичем. Они на старте этого сезона успели сыграть вничью с «Ростовом». Играли очень закрыто. В общем, с приходом Николича было понятно, что в таких играх ЦСКА будет закрываться, играть от соперника. Очень мало ударов в том матче клуб нанёс.

А вот «Пари НН» москвичи разгромили. Это не такой грандиозный успех, учитывая то, как слабо играет соперник, но в любом случае — первая победа Николича, причём разгромная. Мусаев, Дивеев и Обляков забили.

Но с «Краснодаром» будет совсем другая игра. Я думаю, сценарий будет больше похож на тот, что мы видели в матче с «Ростовом». Краснодарцы будут держать мяч. они будут играть первым номером. А ЦСКА будет отталкиваться от соперника, искать свои шансы в контригре.

Я выберу вот такую ставку — «победа «Краснодара» по угловым» с коэффициентом 2.07.Конечно, эта ставка очень зависима от сценария матча. Вдруг «Краснодар» первым забьёт и так далее. Но я просто не думаю, что это произойдёт быстро. Так что, мне кажется, краснодарцы будут вести игру и, скорее всего, угловых подадут в итоге больше», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».