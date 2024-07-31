«Краснодар» — ЦСКА: прогноз Виктора Гусева на игру Пути РПЛ Кубка России 31 июля

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 1.73.

«В одной группе Кубка России сошлись «Краснодар» и ЦСКА. Краснодарцы завоевали серебро в прошлом розыгрыше РПЛ, а армейцы стали шестыми. В том сезоне соперники обменялись домашними победами. В последних личных встречах голов забивалось не так уж много.

В нынешнем сезоне РПЛ ЦСКА не забил и сыграл вничью с «Ростовом», но затем сумел реабилитироваться и на выезде победил в Нижнем Новгороде. Армейцы совершили всего пять ударов в створ ворот, но забили трижды. Это было в субботу днём. «Краснодар» играл во 2-м туре только в воскресенье вечером. Поэтому у ЦСКА было полтора дня преимущества в плане отдыха. Хотя, конечно, армейцы потратили дополнительное время на то, чтобы добраться до Краснодара.

В предыдущем розыгрыше Кубка ЦСКА за шаг до главного матча был выбит «Зенитом», проиграв в серии пенальти. «Краснодар» пострадал от «Химок». Всего команды провели 33 очных матча, в которых мы наблюдаем равную борьбу. 10 побед «Краснодара», 12 побед ЦСКА и 11 ничейных исходов.

ЦСКА удачно в этом сезоне действует в защите. Хорош Акинфеев, хотя мы не знаем, выйдет ли он на поле в кубковом матче. Однако в двух стартовых турах чемпионата армейцы ещё ни разу не пропустили. У «Краснодара» вполне может сыграть опытный Дюпин. Наверняка голкипера брали и для того, чтобы он играл в кубковых встречах. У «Краснодара» хорош Смолов. Может быть, больше времени получит молодой Козлов.

У ЦСКА удачно играют защитники. Они же хорошо подключаются к атаке на стандартах. Особенно на поле «Краснодара» игра должна быть довольно весёлой. Может быть, на встречных курсах. Думаю, что мы увидим голы с обеих сторон», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».