Broke Boys — «Квант»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России Broke Boys — «Квант».

Ставка: победа Broke Boys с форой (-1) за 2.55.

«Broke Boys — команда, созданная весной 2022 журналистом Дмитрием Егоровым и блогером Артёмом «Райзеном» Кузьминым. Изначально их концепт был в том, чтобы собрать всех, казалось бы, не прижившихся ребят в медиафутболе и дополнить их футболистами. Получилось неплохо, именитых блогеров собрали, футболистами в лице Дьякова, Соснина и Сергея Давыдова укрепились, но команда набирала со скрипом. Позже «Броуки» и вовсе стали мемом, ведь команда проигрывала все финалы, в которых оказывалась. Шесть различных турниров, МФЛ, МКС, даже однодневные, везде неудача.

Многие приклеили команде ярлык проклятых, но всё изменилось несколько недель назад. Broke Boys вновь вышли в финал, но на сей раз уверено переиграли 2DROTS, стали победителями пятого сезона МФЛ и получили пропуск в Кубок России.

Обнинский «Квант» — команда из Второй лиги Б группы 3, правда, там команда скорее пребывает, нежели играет. Сейчас команда располагается на 13-й строчке, имея всего три очка гандикапа от опасной зоны. Среди футболистов, которых вы могли бы знать, выделить можно лишь Егора Шаповалова. Воспитанник московских армейцев, регулярно вызывался в молодёжные сборные и там забивал, была в его карьере и вторая команда «Зенита», а с этого года он игрок «Кванта». В последнем туре команда уступила «Строгино», прервав серию из пяти матчей без поражений. Мы отмечали, что команда из Обнинска проводит скомканный сезон, всего три победы, ужасная разница забитых и пропущенных 15:30.

Единственный шанс «Кванта» — сами Broke Boys, ведь для них это первый матч в Кубке России, ещё и в родном Одинцове, где Егоров смог лицензировать стадион. Если «Броуки» справятся с волнением, то должны разбирать соперника на атомы, конечно, есть проблемная позиция, но она одна. Зато есть опытнейший Антон Соснин в центре поля, у которого 151 матч в РПЛ, а Павел Яковлев в нападении сыграл в элите ещё больше. Победа Broke Boys с форой (-1)», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».