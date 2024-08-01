«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов».

Ставка: обе забьют за 2.10.

Для Игоря Осинькина грядущий матч — хорошая возможность исправить плохо функционировавшие в первых двух матчах сезона механизмы. Вряд ли специалист будет слишком много экспериментировать. На данном этапе важно влиться в ритм сезона и подготовить основу ко встрече со «Спартаком» через неделю в РПЛ.

У махачкалинцев всё хорошо систематизировано. Они способны забить как минимум один мяч, но и сами наверняка пропустят. У «Крыльев Советов» лучше поставлена атакующая игра, чем у предыдущих соперников «Динамо». Самарцев часто подводит реализация, и есть серьёзные проблемы в обороне, однако списывать их со счетов определённо не стоит. Игорь Осинькин вылезал сухим из воды и в более сложных ситуациях.

Создаёт «Динамо» моментов немного, как это и полагается одному из дебютантов РПЛ, ограниченному в резервах. Однако атаки махачкалинцев несут серьёзную угрозу для соперников. У клуба в достаточном количестве классных исполнителей, способных взять игру на себя.

Хасанби Биджиев отладил хорошую командную игру на всех участках поля. Дай специалисту больше ресурсов, и есть уверенность, что его подопечные будут стабильно навязывать борьбу лидерам и преуспевать в различных турнирах.

Качества состава «Динамо», как ни крути, не хватает. Будь в соперниках клубы посильнее и лучше готовые к началу сезона, чем «Химки» и показавший ужасный футбол «Краснодар», так хорошо махачкалинцы сезон не начали бы.