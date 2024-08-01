Букмекеры предсказали точный счёт матча «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»

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1 августа на стадионе «Динамо» в Махачкале состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу самарцев можно с коэффициентом 2.75. Успех махачкалинцев оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 2.95.

Аналитики уверены, что матч Кубка России «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.57.

Если забьют футболисты махачкалинского «Динамо», сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.10.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (5.70). 1:0 в пользу «Крыльев Советов» идёт за 6.60, а точный счёт 1:0 в пользу «Динамо» — за 6.70. На нулевую ничью предлагают поставить за 7.20.