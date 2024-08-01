«Милан» — «Реал» Мадрид: прогноз на матч 1 августа

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на товарищеский матч «Милан» — «Реал», который пройдёт в США.

Ставка: индивидуальный тотал «Милана» больше 1.5 мяча за 2.00.

«Милан» в июне объявил о назначении на пост главного тренера Паулу Фонсеки. До этого португалец работал с «Лиллем», но уже знаком с Серией А, ведь ещё до этого руководил «Ромой». Вот только кубков и титулов в сильнейших лигах Европы он не брал.

«Дьяволы» уже успели поиграть под началом Паулу Фонсеки. Дебют получился очень неудачным. Миланцы уступили с разгромным счётом 2:5 «Роме». И хотя по ударам и атакам «Милан» не выглядел хуже, реализация у римлян была куда лучше. В следующей встрече красно-чёрные сыграли вничью с «Рапидом» (1:1).

Оба результата перечеркнула победа в последней товарищеской встрече с «Манчестер Сити» (3:2). 22-летний Лоренцо Коломбо оформил дубль с передач Самуэля Чуквезе. Автором победного мяча стал молодой Марко Насти.

Конечно, в предстоящей встрече мы не увидим многих звёздных игроков, которые до сих пор не присоединились к своим командам после международных матчей. За «Реал» не смогут сыграть Винисиус Жуниор и Родриго. Также не будет Мбаппе. А вот Эндрик уже присоединился к команде. Бразилец понимает, что такие товарищеские матчи – это его шанс.

Вряд ли за «Милан» сыграет купленный в трансферное окно Альваро Мората. Зато наверняка в составе может появиться Алекс Хименес, контракт которого «дьяволы» решили выкупить. Также будет интересно посмотреть, сможет ли удивить в очередной раз Лоренцо Коломбо.

Из-за отсутствия важных игроков нападения в составе «Реала» мы не станем ожидать от «сливочных» результативности. «Милан» провёл больше товарищеских матчей, причём с серьёзными соперниками. В них он показал хороший по результативности и самоотдаче футбол. Постепенно работа Паулу Фонсеки даёт свои плоды. Рекомендуем поставить на индивидуальный тотал «Милана» больше 1.5 мяча за 2.00.