«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на товарищеский матч «МЮ» — «Бетис».

Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.90.

Пока «красным дьяволам» с трудом даётся предсезонная подготовка. Они сразу проиграли «Русенборгу» со счётом 0:1, но реабилитировались в следующей встрече, победив «Рейнджерс» — 2:0. В последнем матче «МЮ» уступил «Арсеналу» — 1:2. Причём Хойлунд открыл счёт уже на 10-й минуте, но затем манкунианцы растеряли это преимущество.

К сожалению для тен Хага, во встрече с «канонирами» Расмус и Йоро получили травмы и были заменены уже в первом тайме. Возможно на итоговый результат повлияло именно их отсутствие. Хотя сам тренер остался удовлетворён выступлением «красных дьяволов». Он рассчитывает на победу в предстоящей игре.

«Бетис» провёл только два матча, готовясь к новому сезону Примеры. Начал клуб с простого, разгромив зальцбургскую «Аустрию» со счётом 5:1. По дублю оформили Пабло Гарсия и Маркос Фернандес Санчес. В последней товарищеской встрече соперник у «белых» был куда сложнее – «Ливерпуль» (0:1). В принципе, назвать неудачей минимальное поражение от такого клуба будет неправильно. Выглядел «Бетис» в целом неплохо.

В минувшем сезоне «белые» не попали в еврокубки, заняв по итогам Примеры лишь седьмое место. Мануэль Пеллегрини сталкивался с большими трудностями, поэтому во время предсезонной подготовки должен залатать все проблемные места клуба, чтобы показать в следующем розыгрыше чемпионата Испании результат гораздо лучше.

Добиться победы в предстоящем матче с «МЮ» вполне реально, учитывая отсутствие большого количества важных игроков в составе «красных дьяволов». К тому же Йоро и Хойлунд получили травмы и участие в игре с «Бетисом» не примут. Подопечные Эрика тен Хага будут ослаблены. В связи с этим ждать голов не стоит. Предлагаем поставить на тотал меньше 3 мячей с коэффициентом 1.90.