«Краснодар» — ЦСКА: приветственный фрибет 2222 рубля к матчу Кубка России!

31 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Краснодар» — ЦСКА. Начало игры — в 21:00 мск. Ты можешь получить приветственный фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, пройти идентификацию и внести депозит 1000 рублей!

«Краснодар» не выиграл ещё ни одной встречи в новом сезоне. Сначала он уступил «Зениту» (2:4) в матче за Суперкубок России, а затем сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и новичком РПЛ махачкалинским «Динамо» (0:0). Во всех трёх случаях клуб показал некачественную игру.

В просторы интернета просочились слова, которые Мурад Мусаев сказал своим подопечным после встречи с клубом из Махачкалы. Он отметил, что болельщики по делу выражают недовольство игрой и результатами. Тренер подчеркнул, что команда просто не имеет права выступать с таким отношением.

У ЦСКА в новом сезоне тоже не без проблем. Он создаёт мало моментов, местами смотрится пассивно и недостаточно хорошо контролирует мяч. У Марко Николича и Алексея Березуцкого многое не получается. Да ещё и Фёдор Чалов, возможно, покидает команду.

И тем не менее армейцы цепляются за результаты. Они сыграли вничью с «Ростовом» (0:0), хотя должны были проигрывать, а затем разгромили «Пари НН» (3:0). У красно-синих хорошо получается как раз то, что хочет видеть от своих подопечных Мурад Мусаев. Они отменно цепляются за мяч, выигрывают борьбу и неплохо прессингуют.

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