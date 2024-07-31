Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо»

31 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Спартак» — «Динамо». Начало игры — в 18:30 мск. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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Начало сезона оставило много плохих впечатлений от футбола «Спартака». Он в одну калитку проиграл «Оренбургу» (0:2) и не без проблем победил «Химки» (3:1). Есть большие вопросы к содержанию игры красно-белых. Ими допускается очень много ошибок в простых эпизодах.

«Народная команда» даёт соперникам слишком много свободы на своей половине поля. Даже во встрече с «Химками» неоднократно наблюдалась следующая картина: полузащита и один из защитников «Спартака» не успевают вернуться, у соперника появляется простор для разгона атаки и создания потенциально голевого момента.

«Динамо» начало сезон гораздо увереннее «Спартака». Сначала победило «Факел» (3:1), играя бóльшую часть матча в меньшинстве, а затем обыграло «Локомотив» (3:1). Одним из главных героев встречи с железнодорожниками стал новичок бело-голубых Андрей Лунёв. Он совершил несколько потрясных спасений.

С приобретением Лунёва надёжность оборонительной линии «Динамо» заметно повысилась. Вратарь грамотно руководит защитой, а также выделяется своей отличной игрой на ленточке. Даже без уехавших в расположение национальных команд легионеров защита бело-голубых не выглядела безнадёжно.

В то же время у Марцела Лички всё налажено в нападении. Команда создаёт много моментов и отлично их реализует. Удивительно только, что лучший бомбардир московского клуба минувшего сезона Константин Тюкавин не отметился в двух матчах результативными действиями.

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