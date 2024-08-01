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«Астана» — «Милсами»: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги конференций

«Астана» — «Милсами»: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги конференций
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги конференций «Астана» — «Милсами».

Ставка: победа «Астаны» и ТБ 2.5 за 2.15.

«Первый матч между «Астаной» и «Милсами», который прошёл в прошлый четверг в Молдавии, вышел скучным. Маленький стадион, вмещающий чуть больше 3000 человек, не был полностью заполнен. Атак хватило, даже били по воротам друг друга команды много, 13 ударов у хозяев против 12 у гостей, но при этом точность была на стороне казахской команды. Молдаване много фолили, аж 18 раз, при том что футболисты «Астаны» всего-лишь пять раз нарушили правила. Правда, умудрились получить два предупреждения, при одной жёлтой карточке у «Милсами».

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
01 августа 2024, четверг. 17:00 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Не начался
Милсами
Оргеев, Молдавия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На 57-й минуте Намзи Грипши вывел казахов вперёд с передачи Карло Бартолеца. Хозяева отыгрались в самом конце, Дан Спэтару отдал, а Данни Лупано отправил мяч в ворота Йосипа Чондрича.

Итоговые 1:1 в Молдавии оставляют много вопросов перед ответной встречей, тем более в выходные команды не играли и, соответственно, можно продолжать бороться за проход дальше без отвлечения на дела во внутренних турнирах. Конечно, «Астана» фаворит предстоящего матча, они и на выезде играли лучше, больше ударов, моментов и пропустили только в конце. Теперь им предстоит домашний матч на родной арене, где явно на трибунах будет больше 3 тыс. человек. Казахи могли отдохнуть в выходные, а потому сейчас имеют возможность выпустить оптимальный состав. Победа «Астаны» и тотал больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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