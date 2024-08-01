«Амкал» — «Коломна»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Амкал» — «Коломна».

Ставка: победа «Амкала» с форой (-1,5) за 2.10.

«Амкал» — первый медиафутбольный клуб, созданный Германом El Classico Попковым. Блогер свою команду продвигал через группу в ВК и YouTube. Если поначалу зрители влияли на состав участников и другие процессы, то позже вектор развития сместился в сторону профессионального футбола. Виной тому главный антагонист — 2DROTS, которые после поражения в полуфинале первого МКС летом 2020 и неудачи в матче 2 мая 2021 года провели серьёзную трансферную кампанию, привлекая уже не блогеров, а футболистов.

«Амкал» второй МКС забрал, но уже тогда было понятно, что усиление в лице футболистов необходимо. Усилений хоть отбавляй, многократные смены тренера, но за три года лучший для клуба результат — бронза третьего сезона МФЛ.

«Коломна» — абсолютно худшая команда второй лиги Б группы 3, после 14 туров в их активе не было ни одной победы, и, как итог, промежуточное последнее место, а отставание от спасительной зоны восемь очков. Всего пять ничьих, а в остальных матчах – поражения. Да и разница забитых и пропущенных 10-29, что говорит о худших атаке и обороне в лиге. В последнем туре играли против «Арсенала-2», случилось чудо, «Коломна» впервые с октября прошлого года смогла победить, ещё и на выезде.

«Амкал» из трёх медиакоманд самый явный фаворит в своей паре. Вас не должно удивлять, что 2DROTS и Broke Boys, игравшие в финале, не имели такие котировки на свои победы. Тут вопрос не в самой команде Попкова, а в сопернике. «Коломна» чудом вырвала победу в Туле, а до этого просто тихий ужас, и даже этот успех им всего лишь немного подправил дела. Кубок России для них может быть и обузой, потому что играть на два фронта совсем непросто. Победа «Амкала» с форой (-1,5)», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».