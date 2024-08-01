Испания — Венгрия: прогноз Артёма Шмелькова на матч женского гандбольного турнира ОИ-2024

Комментатор Артём Шмельков дал прогноз на гандбольный матч Олимпиады Испания — Венгрия.

Ставка: победа Венгрии за 1.61.

«Новый день и новые интриги в олимпийском турнире — четвёртый тур как последний шанс для некоторых сохранить надежды на плей-офф. Речь о паре, которая встречается в разгар игрового дня в женском гандболе. Испания — Венгрия как вывеска для кого реальных, для кого исчезающих надежд.

У венгерок есть хотя бы три очка в активе после победы над Бразилией в один-единственный мяч и ничьей с Анголой. У Испании просто мрак: три поражения и самые призрачные шансы на продолжение борьбы. Сборная Испании терпит настоящий крах, и пока не видно, что может уберечь её шансы на этом губительном пути. Три поражения в строку: первое от Бразилии вообще без вариантов (18:29), второе от Анголы (21:26) всего с шестью забитыми мячами за второй тайм и, наконец, третье от Нидерландов (24:29) в игре, в которой «оранжевые», кажется, не очень-то и вспотели.

Задача подопечных Амброса Мартина, экс-наставника сборной России и «Ростов-Дона», формулируется экстремально просто: нужны две победы — сначала над Венгрией, а следом над Францией, которая пока вообще осечек не допускает.

Венгрия временами смотрится очень симпатично. Видна тренерская рука Владимира Головина, советского гандболиста, который давным-давно переехал в Венгрию и стал своим. Навыигрывал связку медалей с молодёжными сборными, а теперь руководит национальной. Под его началом немало девушек, которые прошли с ним моменты славы в младших возрастах, поэтому максимально доверяют наставнику. В достижениях венгерок триллерная победа над Бразилией (25:24), ничья с Анголой (31:31) и поражение от Франции (28:31) в стартовом туре. Это точно не назовёшь провалом.

Венгрия на больших турнирах уже много лет не вылезает с условных 10–11 мест, так что даже просто выход в четвертьфинал будет неплохим итогом выступлений молодой команды на ОИ. Венгрия смотрится в Париже сильнее испанок и должна побеждать, невзирая на перепады настроений и прочие нестабильности молодых подшефных Владимира Головина», — приводит слова Шмелькова «Ставка ТВ».