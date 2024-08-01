«Динамо» Мх — «Крылья Советов»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» Мх — «Крылья Советов».

Ставка: обе забьют за 2.03.

«Махачкалинцы дебютировали в РПЛ неоднозначно. С одной стороны, команда до сих пор не проиграла, с другой, победить пока тоже не получилось.

«Крылья Советов» старт турнира провалили, два поражения в двух матчах, при этом команда стала много пропускать, чего в прошлом чемпионате не было. Тут 1-й тур и сразу же 0:4, понятно, что соперничать с «Зенитом» сложно, но моментов команда Осинькина создала достаточно, подвела реализация. Во 2-м туре против них был «Ростов», команда с которой вполне можно соперничать. Но и здесь ничего не получилось. Да, «Крылья» наконец забили, отличился Франко Ороско, но при этом пропустили трижды. По итогам двух туров у самарцев ноль очков и удручающие 1:7 по забитым и пропущенным мячам.

И «Крылья Советов», и «Динамо» создавали достаточное количество моментов, но с реализацией были проблемы. Когда-то это должно закончиться, предположу, что это произойдет сейчас. Обе забьют», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».