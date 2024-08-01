«Тобол» — «Санкт-Галлен»: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги конференций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на игру Лиги конференций «Тобол» — «Санкт-Галлен».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.30.

«Первый матч между «Санкт-Галленом» и «Тоболом» прошёл на прошлой неделе в Швейцарии и получился весьма эмоциональным. На исходе получаса казахи вышли вперёд, правда, без удачи не обошлось. Альберт Вальчи последним коснулся мяча, и от него он оказался в воротах хозяев. На перерыв команды ушли уже при другой диспозиции. Михайло Стеванович и Шадрак Аколо забили с разницей в четыре минуты и вывели «Санкт-Галлен» вперёд. Во втором тайме команды были ещё активнее, и каждая из них нанесла больше ударов по воротам соперника, чем в первом отрезке. Но «Тобол» больше забить не смог, а швейцарцы забили ещё дважды. Итоговая победа 4:1 «Санкт-Галлена» обещает им не самый сложный выезд в Костанай.

Но при этом даже в ответной игре букмекеры явным фаворитом видят команду из Швейцарии. Это неудивительно: в выходные, в отличие от «Тобола», «Санкт-Галлен» разгромил «Янг Бойз», игравший в прошлом сезоне в Лиге чемпионов, 4:0. Но результат матча швейцарской лиги скорее наводит на мысль, а оптимальный ли состав на игру в Костанае выпустит с первых минут Энрико Масен. Давайте поверим в открытый яркий футбол и выберем вариант: обе забьют и тотал больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».