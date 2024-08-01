«Войводина» — «Аякс»: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Войводина» — «Аякс».

Ставка: ТБ 3 за 1.92.

«Первый матч между «Аяксом» и «Войводиной» прошёл неделю назад в Амстердаме и, с учётом того, что это был первый официальный матч нидерландской команды в сезоне, вряд ли стоит удивляться, что на арене имени Йохана Круиффа был аншлаг. Болельщики из Сербии тоже были, но среди почти 55 тысяч зрителей их было немного.

Первый тайм прошёл в одну калитку, «Войводина» нанесла всего два удара мимо, амстердамцы же 11 раз пробили по воротам Лазара Царевича, не раз заставляя черногорца вступать в игру. Удивительно, но второй тайм был совсем иным, сербы больше атаковали, вынуждая игроков «Аякса» получать предупреждения. Казалось, всё катится или к сенсации, или к нулевой ничьей, но на 86-й минуте Бранко ван ден Бомен забил единственный мяч, а нидерландцы одержали победу.

Ответная встреча 1 августа пройдёт не в Нови-Саде, так как есть у «Войводины» проблемы с лицензированием домашней арены. Соответственно, вместо самобытного, переполненного 15-тысячного стадиона «Аякс» ждёт скромная арена, не вмещающая и пяти тысяч человек. Конечно, поддержка в Сербии — то, с чем редко может сталкиваться западноевропейская команда. И всё же фаворитом букмекеры видят амстердамцев, а мне кажется, что мы увидим отличный матч с моментами и голами, потому выбираем тотал больше 3», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».