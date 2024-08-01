«Динамо» Мх — «Крылья Советов»: во сколько начало матча Кубка России, ставки, коэффициенты

1 августа состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу самарцев можно с коэффициентом 2.75. Успех махачкалинцев оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 2.95.

В прямом эфире матч «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».

Аналитики уверены, что матч Кубка России «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.